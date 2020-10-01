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Факты / Погода

Дожди и сильный ветер — погода в Украине на 1 октября (КАРТА)

1 октября погода в Украине будет дождливой. Ливни будут на западе, севере, юге и в большинстве центральных областей Украины.

В восточных областях день пройдет без осадков, но с сильным ветром.

Украину продолжит накрывать антициклон Zora, который пришел к нам еще 29 сентября.

Температура воздуха будет +15…+ 18 градусов, на юге +17…+20 градусов, в западных областях +13…+16 градусов.

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Погода на 1 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Киеве будет облачно и ветрено, но немного теплее — до +17 градусов.

Погода в октябре 2020

Октябрь в Украине будет холодным. Синоптики прогнозируют резкое, но не длительное похолодание.

Тем не менее, погода в октябре будет холоднее, чем в сентябре.

Средняя температура воздуха в Украине в октябре опустится до +15 градусов, прогнозирует метеоролог Вазира Мартазинова.

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