Погода на 7 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Погода

Дождь и грозы: погода в Украине 7 октября (КАРТА)

Погода в Украине 7 октября будут дождевой и переменчивой.

В центре и севере падать значительные дожди, местами с грозами. На западе местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +11-16°С, в восточных и западных областях +15-20°С. На юге и востоке страны до +25°С.

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Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с. На востоке, где идут лесные пожары, порывы составят 15-20 м/с.

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Изменения климата в Украине

Погода в Украине переживает значительные изменения.

Среднегодовая температура воздуха в мире повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших. Южные районы Украины постепенно приближаются к Балканского или греческого климата.

Заметно повышается температура и уменьшается эффективность осадков за счет их испарения. Это приводит к засушливости климата в южных степных районах.

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