Погода на 9 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

После длительных осенних дождей погода 9 октября в Украине будет солнечной и без осадков.
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На Востоке синоптики прогнозируют тепло и переменную облачность. Днем температура составит +22°, ночью до +8°.
На Западе ожидается холодная погода, однако без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +18°.
На Юге синоптики прогнозируют теплую погоду, а вот в Одесской области возможны кратковременные дожди: днем термометры покажут +23°, ночью — до +13°.
На Севере облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Температура ночью до +13°, днем до + 21°.
В Центре синоптики обещают такие же погодные условия, как и в северных областях: температура ночью до +13°, днем до +21°.
В Киеве без осадков, в течение дня солнце время от времени закрывать облака: днем температура воздуха прогреется до +21°, вечером столбик термометра опустится до +14°.
Погода в октябре 2020
Как сообщают синоптики, погода в октябре 2020 будет ожидаемо “осенней” — с дождями и теплыми днями, однако к концу месяца похолодает.
Во втором месяце осени похолодает до +15°, а под конец месяца — до +9°.
Специалисты убеждены, что и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.