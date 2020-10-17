Погода на 17 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 17 октября в Украине будет прохладной и дождливой, а солнце посетит лишь Донетчину и Луганщину.

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На Востоке синоптики прогнозируют теплую погоду, хотя ночью будет прохладно: днем ​​температура составит +24°, ночью до +11°.

На Западе наоборот, ожидаются холода, во всех областях пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем ​​до +12°.

На Юге синоптики прогнозируют теплые дожди и переменную облачность: днем ​​термометры покажут +24°, ночью — до +17°.

На Севере облачно с прояснениями, ожидаются сильные дожди. Температура ночью до +10°, днем ​​до + 15°.

В Центре синоптики обещают такие же погодные условия, как и в северных областях: температура ночью до +10°, днем ​​до +17°.

В Киеве пройдет сильный дождь, весь день небо будет затянуто облаками: днем ​​температура воздуха прогреется до +13°, вечером столбик термометра опустится до +10°.

Снег в Карпатах

14 октября в Карпатах выпал первый снег, а это значит, что похолодание придут очень скоро.

Снегопады спровоцировал активный антициклон: всего выпало 5 см снега.

Температура воздуха на снеголавинные станциях опустилась почти до -2° градусов.