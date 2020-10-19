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Факты / Погода

Переменная облачность: погода в Украине на 19 октября (КАРТА)

Завтра, 19 октября, по всей территории Украины будет сохраняться переменная облачность.

Возможны кратковременные дожди, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночная температура воздуха будет колебаться на уровне +3..6 градусов.

Днем температура будет держаться +10..+11 градусов на западе, севере и юге. В центре Украины ртутный столбик поднимется до +14…+15 градусов.

Читайте: Похолодание в Украине: когда нагрянут первые заморозки

Погода на 19 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Возможен снег в высокогорье Карпат.

Непогода в Кропивницком 

17 октября на Николаевщине и Кировоградской области прошелся ураган. Было повреждено более 100 домов, четыре школы и детский сад.

В Кропивницкому повреждены кровли около 100 домов. В Николаевской области больше всего пострадали села Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района.

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