Погода на 19 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Завтра, 19 октября, по всей территории Украины будет сохраняться переменная облачность.
Возможны кратковременные дожди, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ночная температура воздуха будет колебаться на уровне +3..6 градусов.
Днем температура будет держаться +10..+11 градусов на западе, севере и юге. В центре Украины ртутный столбик поднимется до +14…+15 градусов.
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Возможен снег в высокогорье Карпат.
Непогода в Кропивницком
17 октября на Николаевщине и Кировоградской области прошелся ураган. Было повреждено более 100 домов, четыре школы и детский сад.
В Кропивницкому повреждены кровли около 100 домов. В Николаевской области больше всего пострадали села Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района.