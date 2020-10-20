Погода на 20 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 20 октября в Украине будет солнечной, но ночью будет становиться прохладнее.

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На Востоке синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако на Луганщине возможные заморозки: днем ​​температура составит +12°, ночью до +3°.

На Западе солнечно и прохладно, температура ночью до +12°, днем ​​до +4°.

На Юге синоптики прогнозируют теплую погоду: днем ​​термометры покажут +15°, ночью — до +6°.

На Севере облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Температура ночью до +3°, днем ​​до +11°.

В Центре синоптики обещают сухую и солнечную погоду: ночью до +5°, днем ​​до +14°.

В Киеве облачно с прояснениями, воздух будет прохладным: днем ​​температура воздуха прогреется до +12°, вечером столбик термометра опустится до +4°.

Зима 2020 в Украине — прогнозы синоптиков

По расчетам Укргидрометцентра, осень и зима 2020 в Украине будут теплыми.

По словам экспертов, вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

Следующие пять лет изменения климата будут фиксировать десятки стран по всему миру, независимо от географического расположения.