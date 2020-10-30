Погода на 30 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 30 октября в Украине будет облачной с прояснениями, в некоторых областях ожидаются незначительные осадки.

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На Востоке синоптики прогнозируют облачную погоду, в Донецкой и Луганской областях возможны дожди: днем ​​температура составит +14°, ночью до +8°.

На Западе ясно, в большинстве областей ожидаются осадки, температура ночью до +13°, днем ​​до +7°.

На Юге синоптики прогнозируют теплую погоду: днем ​​термометры покажут +17°, ночью — до + 10°.

На Cевере облачно, почти во всех областях дождь. Температура ночью до +8°, днем ​​до + 13°.

В Центре синоптики обещают сухую и солнечную погоду: ночью до +9°, днем ​​до + 14 °.

В Киеве облачно, местами пройдут дожди: днем ​​температура воздуха прогреется до + 12°, вечером столбик термометра опустится до +8°.

Какой будет погода в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 2020 в Украине.

Средняя месячная температура зафиксируется в диапазоне +1 +8, несколько прохладнее будет на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также на Сумщине месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.