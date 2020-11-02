Средняя температура октября 2020 года стала самой высокой в ​​Киеве за 140-летнюю историю.

Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 градуса, что выше климатической нормы на 4,4 градуса, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22 градусов. Холодное всего было 21 октября. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +2,5 градуса.

— Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда, — говорится в сообщении.

Погода на ноябрь 2020

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 будет от +1 до +8, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Немного прохладнее будет на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также Сумской области месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского