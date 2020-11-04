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Факты / Погода

Солнце и влажный воздух: погода в Украине на 4 ноября (КАРТА)

Погода 4 ноября в Украине будет солнечной, однако воздух будет оставаться влажным, в некоторых областях ожидаются незначительные осадки.

На Востоке синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду с прояснениями: днем температура составит +15°, ночью до +8°.

На Западе облачно, в большинстве областей ожидаются осадки, температура ночью до +8°, днем до +12°.

На Юге синоптики традиционно прогнозируют самую теплую погоду: днем термометры покажут до +16 °, ночью — до +8°.

Читайте: Потепление до +15, дожди прекратятся: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

На Севере также ожидается солнце. Температура ночью до +6°, днем до +11°.

В Центре синоптики обещают сухую и прохладную погоду: ночью до +6°, днем до +12°.

В Киеве облачно с прояснениями: днем температура воздуха прогреется до +11°, вечером столбик термометра опустится до +5°.

Погода на 4 ноября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Какой будет погода в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 2020 в Украине.

Средняя месячная температура зафиксируется в диапазоне +1 +8, несколько прохладнее будет на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также на Сумщине месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.

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