Погода на 16 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

16 ноября в Украине ожидается преимущественно облачная погода, в некоторых регионах возможны осадки. Мокрый снег обещают в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Также будет идти снег на Харьковщине, на дорогах — гололедица.

В части центральных и южных регионов ожидаются дожди. Ветер ожидается юго-восточный и восточный 5-10 м/с.

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В центре и на севере Украины температура ночью от +1°С тепла до -4°С.

На остальной территории государства ночью будет от 0°С до +6°С, а днем ​​воздух прогреется до +3-11°С.

В Киеве 16 ноября ожидается температура от 0°С до +2°С тепла, а днем ​​- +3-5°С.

Погода в Украине

Какой будет погода в Украине, подробный прогноз на осень и зиму 2020 читайте в нашем материале.

В частности, там говорится что в стране наблюдается похолодание, однако синоптики прогнозируют, что конец осени и начало зимы в Украине будут относительно теплыми.