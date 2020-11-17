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Факты / Погода
Андрій Жигайло |

Ухудшение погоды в Киеве: вечером город накроет мокрый снег

Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег. Он будет падать до утра 18 ноября.

Мокрый снег будет идти при температуре от +1°C до -2°C, сообщает КГГА.

Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами.

ЧитайтеМокрый снег и 10-градусный мороз: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Для ликвидации последствий непогоды Киевавтодор выведет 544 единицы специальной техники.

— Призываем водителей быть осторожными на дорогах, — заявили в коммунальной компании.

Погода на 17 ноября в Киеве — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 17 ноября

17 ноября в Украине может принести снег на территорию четырех областей — Житомирской, Киевской, Донецкой и Луганской.

Дожди прогнозируются на западе Украины, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Источник: КГГА

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