19 ноября погода в Украине порадует солнцем, однако жителей восточных регионов ожидают сильные ночные морозы.

На западе в четверг ожидается переменная облачность, морозов не будет, температура днем — от +6° до +9°.

На севере также солнце будет время от времени показываться из-за облаков, ночью — незначительные морозы, днем — температура от +2° до +8°.

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В восточных регионах 19 ноября будет холоднее всего, ночью температура опустится местами до -14°, днем также будет мороз — от -2° до -4°.

В центральных областях в четверг ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +4°.

На юге также облачно, однако солнце иногда будет радовать жителей регионов. Ночью — незначительные морозы, днем — столбики термометров поднимутся до +5°.

Погода в Украине зимой

Несмотря на похолодание, синоптики прогнозировали, что ноябрь и декабрь будут теплее, чем обычно.

В первый зимний месяц не будет наблюдаться устойчивый снежный покров.

Более подробный прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020 смотрите на сайте Факты ICTV.