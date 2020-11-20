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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Дожди со снегом: погода в Украине 20 ноября

20 ноября погода в Украине будет преимущественно облачной, с дождями и снегом, хотя на востоке и юге солнце еще порадует местных жителей.

На западе тучи плотно затянут небо, в пятницу в этих регионах пройдут дожди, температура днем — от +3° до +6°.

На севере также облачно, в Ровно пройдут дожди, а вот в Киеве, Чернигове и Сумах ожидаются дожди со снегом. Температура днем — от 0° до +6°.

Читайте: Прогноз погоды в Украине на конец осени и зиму

В восточных регионах переменная облачность, ночью столбики термометров местами опустятся до -11°, днем — от -2° до +1°.

В центре пройдут дожди со снегом, воздух прогреется днем до +3°.

В южных областях солнце временами будет показываться из-за облаков, температура днем — от +2° до +5°.

погода 20 ноября

Прогноз погоды в Украине

Хотя в последние дни погода не радует украинцев, согласно прогнозов синоптиков, начало зимы в стране будет теплее, чем обычно.

В первый зимний месяц не предвидится сильных морозов.

Подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на сайте Факты ICTV.

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