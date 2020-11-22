22 ноября погода в Украине буде преимущественно сухой, лишь в восточных регионах ожидается снег.

На западе — переменная облачность, температура днем — от +3° до +5°.

В северных областях также солнце будет выглядывать из-за облаков, в Житомире, Луцке и Ровно воздух днем прогреется до +5°. А вот в Киеве и Чернигове будет холоднее, от -1° до +3°. В Сумах 22 ноября ожидается снег и незначительный мороз.

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В восточных регионах будет облачно, пройдет снег, только в Донецке не предвидится осадков, температура днем — от -1° до +1°.

В центре дождей и снега не будет, днем столбики термометров поднимутся до +5°.

Такой же погода 22 ноября будет и на юге — без осадков и с температурой до +5° днем.

Прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозировали более теплый конец осени, чем обычно.

По их прогнозам, сильные морозы не будут наблюдаться и в декабре.

Более подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на сайте Факты ICTV.