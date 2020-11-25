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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Теплый конец осени: погода в Украине 25 ноября

25 ноября погода в Украине буде преимущественно сухой, осадки ожидаются лишь в восточных, части северных и центральных регионов.

На западе — переменная облачность, температура днем — от +4° до +9°.

В части северных областей будет без дождей и снега, столбики термометров днем поднимутся до +6°. А вот в Киеве, Чернигове и Сумах ожидаются дожди, температура днем — от +3° до +6°.

Читайте: Оттепели и ледяные дожди: синоптики дали прогноз на осень и зиму

В восточных регионах 25 ноября пройдут дожди, днем воздух прогреется до +5°.

В центре преимущественно без осадков, температура днем — от +5° до +7°. Дожди в среду пройдут в Полтаве, Черкассах и Днепре, температура — от+3° до +5°.

На юге ожидается переменная облачность. 25 ноября в этих регионах будет теплее всего, воздух прогреется местами до +9°.

Погода 25 ноября

Погода в Украине зимой

Согласно прогнозам синоптиков, начало зимы будет теплее, чем обычно.

В первый зимний месяц не стоит ждать сильных заморозков.

Подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на Фактах ICTV.

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