25 ноября погода в Украине буде преимущественно сухой, осадки ожидаются лишь в восточных, части северных и центральных регионов.
На западе — переменная облачность, температура днем — от +4° до +9°.
В части северных областей будет без дождей и снега, столбики термометров днем поднимутся до +6°. А вот в Киеве, Чернигове и Сумах ожидаются дожди, температура днем — от +3° до +6°.
Читайте: Оттепели и ледяные дожди: синоптики дали прогноз на осень и зиму
В восточных регионах 25 ноября пройдут дожди, днем воздух прогреется до +5°.
В центре преимущественно без осадков, температура днем — от +5° до +7°. Дожди в среду пройдут в Полтаве, Черкассах и Днепре, температура — от+3° до +5°.
На юге ожидается переменная облачность. 25 ноября в этих регионах будет теплее всего, воздух прогреется местами до +9°.
Погода в Украине зимой
Согласно прогнозам синоптиков, начало зимы будет теплее, чем обычно.
В первый зимний месяц не стоит ждать сильных заморозков.
Подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на Фактах ICTV.