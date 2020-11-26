Погода на 26 ноября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 26 ноября будет относительно теплой и без осадков. Морозов в этот день синоптики не прогнозируют.

Жители западных областей весь день смогут наслаждаться солнечной погодой. Температура воздуха — +4…+9 градусов.

На востоке же будет пасмурно, к концу дня солнце облачно, воздух прогреется до +2…+7 градусов.

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На севере страны столбик термометра поднимется до +3…+7 градусов.

В то же время на юге Украины небо затянется облаками. Температура воздуха +5…+9 градусов.

В Киеве 26 ноября будет солнечно. Синоптики прогнозируют +5…+7 градусов в столице.

Погода на зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что лето закончилось в конце сентября, однако на украинский ждет теплая зима.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр