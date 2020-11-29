Погода на 29 ноября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 29 ноября в Украине будет пасмурной и прохладной, в некоторых областях пройдут дожди и мокрый снег.
На Востоке синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду: днем температура составит до +5°, ночью до -1°.
На Западе во всех областях ожидается облачная погода с мокрым снегом, температура ночью до -3°, днем до +2°.
На Юге синоптики будет теплее: днем термометры покажут до +8°, ночью — до +2°.
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На Севере ожидается дождь с мокрым снегом. Температура ночью до +2°, днем до +8°.
В Центре синоптики обещают дожди: ночью до +2°, днем до +4°.
В Киеве облачно, местами пройдет мокрый снег: днем температура воздуха прогреется до +3°, вечером столбик термометра опустится до -2°.
Прогноз погоды в Украине на зиму 2020-2021
Синоптики прогнозировали теплее конец осени, чем это было в предыдущие годы. Декабрь пройдет без сильных морозов.
Более подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на Фактах ICTV.