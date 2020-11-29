Погода на 30 ноября: синоптики предупреждают о гололедице

30 ноября в Украине ожидается гололедица на дорогах почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей.

Объявлен I (желтый) уровень опасности, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сложная обстановка будет в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях. Прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед.

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На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

— Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог, — отметили в ДСНС.

Погода на зиму 2020

Погода в Украине в декабре 2020 года будет не такой теплой, как в прошлом году. Украинцы в начале зимы успеют насладиться и снегом, и морозами.

Такой прогноз дают народный синоптик Леонид Горбань.

По прогнозам на декабрь от Леонида Горбаня, первую неделю зимы пройдет без сильных морозов. Средняя температура составит 4-5°С тепла, 6 декабря пройдет снег с дождем.