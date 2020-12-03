Погода в Украине в четверг, 3 декабря, будет облачной и преимущественно сухой, лишь в некоторых областях ожидаются осадки.

На западе в этот день тучи плотно затянут небо, температура днем — от 0 до +3°.

На севере также облачно, в Луцке, Ровно, Житомире и Киеве будет сухо, температура — от +1° до +4°. В Чернигове и Сумах пройдут дожди и снег, столбики термометров поднимутся до +2°.

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В восточных регионах также преимущественно сухо, лишь в Харькове ожидаются осадки. Температура днем — от 0 до +2°.

В центре — облачно и без дождей или снега, незначительные осадки возможны в Полтаве. Воздух местами прогреется до +4°.

На юге будет теплее всего, температура днем — от+5° до +8°. Хотя солнце также не порадует жителей этих регионов.

Прогноз погоды на декабрь 2020

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в первый зимний месяц будет с незначительными морозами.

Ожидаются метели и снег.

Подробный прогноз погоды в Украине на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.