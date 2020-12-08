Погода на 8 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 8 декабря в Украине будет солнечной днем ​​и морозной ночью, а скорость ветра не превысит 10 м/с.

На Востоке синоптики прогнозируют сухую и прохладную погоду: днем ​​температура составит до -4°, ночью местами до -11°.

На Западе во всех областях облачная погода с прояснениями, температура ночью до -4°, днем ​​- 0°.

На Юге синоптики прогнозируют дождливую погоду в Одесской области, остальные регионы без осадков: днем ​​термометры покажут до +2°, ночью до -5°.

Читайте: На снег не стоит рассчитывать: прогноз погоды на Новый год 2021 в Украине

На Севере также прохладно и солнечно. Температура ночью до -11°, днем ​​до + 4°.

В Центре синоптики обещают умеренно прохладную, но солнечную погоду: ночью до -9°, днем ​​до -3°.

В Киеве облачно с прояснениями: днем ​​температура воздуха прогреется до -4°, вечером столбик термометра опустится до -10°.

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

Более подробно о погоде читайте на Фактах ICTV.