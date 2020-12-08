Погода на 8 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 8 декабря в Украине будет солнечной днем и морозной ночью, а скорость ветра не превысит 10 м/с.
На Востоке синоптики прогнозируют сухую и прохладную погоду: днем температура составит до -4°, ночью местами до -11°.
На Западе во всех областях облачная погода с прояснениями, температура ночью до -4°, днем - 0°.
На Юге синоптики прогнозируют дождливую погоду в Одесской области, остальные регионы без осадков: днем термометры покажут до +2°, ночью до -5°.
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На Севере также прохладно и солнечно. Температура ночью до -11°, днем до + 4°.
В Центре синоптики обещают умеренно прохладную, но солнечную погоду: ночью до -9°, днем до -3°.
В Киеве облачно с прояснениями: днем температура воздуха прогреется до -4°, вечером столбик термометра опустится до -10°.
Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020
В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.
По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.
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