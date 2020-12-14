Погода на 14 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 14 декабря в Украине ожидается с дождями и снегом, однако в западных областях будет солнечно и без осадков.
На Востоке синоптики прогнозируют прохладные погоду: днем температура составит до -1°, ночью местами до -3°.
На Западе во всех областях солнечная погода, температура ночью до -1°, днем - до +4°.
На Юге синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду на Николаевщине, в остальных регионах ожидаются осадки: днем термометры покажут до +6°, ночью — до +2°.
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На Севере также прохладно, ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до + 1°.
В Центре синоптики обещают дождливую погоду: ночью до -1°, днем до +3°.
В Киеве также дождливо, местами со снегом: днем температура воздуха прогреется до + 1°, вечером столбик термометра опустится до -1°.
Непогода в Украине
Последствия непогоды в Украине можно увидеть едва ли не во всех областях.
Уже четвертый день подряд дороги и тротуары населенных пунктов сковал гололед.
Несмотря на работу коммунальщиков, на автодорогах ежедневно происходят ДТП, а пешеходы травмируются прямо на тротуарах.