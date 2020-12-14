Погода на 14 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 14 декабря в Украине ожидается с дождями и снегом, однако в западных областях будет солнечно и без осадков.

На Востоке синоптики прогнозируют прохладные погоду: днем ​​температура составит до -1°, ночью местами до -3°.

На Западе во всех областях солнечная погода, температура ночью до -1°, днем ​​- до +4°.

На Юге синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду на Николаевщине, в остальных регионах ожидаются осадки: днем ​​термометры покажут до +6°, ночью — до +2°.

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На Севере также прохладно, ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем ​​до + 1°.

В Центре синоптики обещают дождливую погоду: ночью до -1°, днем ​​до +3°.

В Киеве также дождливо, местами со снегом: днем ​​температура воздуха прогреется до + 1°, вечером столбик термометра опустится до -1°.

Непогода в Украине

Последствия непогоды в Украине можно увидеть едва ли не во всех областях.

Уже четвертый день подряд дороги и тротуары населенных пунктов сковал гололед.

Несмотря на работу коммунальщиков, на автодорогах ежедневно происходят ДТП, а пешеходы травмируются прямо на тротуарах.