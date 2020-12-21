21 декабря 2020 года погода в Украине будет облачной, местами пройдет снег.

На западе — облачно, но без осадков. Температура днем — от -1° до +4°.

В северных регионах также солнце не покажется из-за облаков, в Луцке, Ровно, Житомире и Киеве без осадков, в Чернигове и Сумах пройдет снег. Температура днем — от -3° до +2°.

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На востоке 21 декабря ожидается снег. В этих регионах будет холоднее всего — от -4° до -2°.

В центральных областях также пасмурно, однако преимущественно без дождей и снега. Температура — от -3° до +1°.

На юге — без осадков, температура — от -1° до +1°.

Прогноз погоды на начало 2021 года

Синоптики рассказали, какими будут погодные условия в Украине в первых числах 2021 года.

По их прогнозам, в эти дни будут небольшие морозы.

Подробный прогноз погоды на начало 2021 года смотрите на Фактах ICTV.