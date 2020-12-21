Погода в Украине на неделю с 22 по 25 декабря 2020 года будет облачной и с осадками, днем в стране будут фиксироваться незначительные морозы, хотя на востоке ночью возможно значительное снижение температуры воздуха.

Погода в Украине во вторник, 22 декабря

В этот день на территории всей страны будет облачно. Осадки ожидаются в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, а также в Днепре и Донецке.

Читайте: На снег не стоит рассчитывать: прогноз погоды на Новый год 2021 в Украине

В ночь на вторник возможно снижение температуры до -10° в восточных и северных регионах. Днем же температура будет преимущественно удерживаться на уровне от -1° до +1°.

Погода в Украине в среду, 23 декабря

В среду в Украину придут осадки. Дожди со снегом ожидаются во всех западных, северных, части центральных регионов. Лишь на востоке и юге будет сухо.

В этот день немного потеплеет. Минимальная температура будет фиксироваться ночью в Донецке — до -8°, максимальная днем в западных регионах — до +5°.

Погода в Украине в четверг, 24 декабря

В четверг дожди и снег переместятся с западных регионов в центр, юг и восток. В этот день в стране продолжится потепление. На западе воздух местами прогреется до +9°. Хотя на востоке страны ночью еще будут фиксироваться морозы до -8°.

Погода в Украине в пятницу, 25 декабря

В пятницу в Украине осадки накроют почти всю страну, лишь в южных и восточных регионах будет сухо. В этот день сильные морозы полностью уйдут: минимальный показатель — -4° ночью в Луганске и Харькове. Днем же столбики поднимутся до +5°.

Прогноз погоды на начало 2021 года

По прогнозам синоптиков, в первых числах 2021 года в Украине будут фиксироваться незначительные морозы.

При этом украинцам не стоит ждать снега в период новогодних праздников.

Подробный прогноз погоды на начало 2021 года смотрите на Фактах ICTV.