Погода в Украине на неделю с 22 по 25 декабря 2020 года будет облачной и с осадками, днем в стране будут фиксироваться незначительные морозы, хотя на востоке ночью возможно значительное снижение температуры воздуха.
Погода в Украине во вторник, 22 декабря
В этот день на территории всей страны будет облачно. Осадки ожидаются в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, а также в Днепре и Донецке.
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В ночь на вторник возможно снижение температуры до -10° в восточных и северных регионах. Днем же температура будет преимущественно удерживаться на уровне от -1° до +1°.
Погода в Украине в среду, 23 декабря
В среду в Украину придут осадки. Дожди со снегом ожидаются во всех западных, северных, части центральных регионов. Лишь на востоке и юге будет сухо.
В этот день немного потеплеет. Минимальная температура будет фиксироваться ночью в Донецке — до -8°, максимальная днем в западных регионах — до +5°.
Погода в Украине в четверг, 24 декабря
В четверг дожди и снег переместятся с западных регионов в центр, юг и восток. В этот день в стране продолжится потепление. На западе воздух местами прогреется до +9°. Хотя на востоке страны ночью еще будут фиксироваться морозы до -8°.
Погода в Украине в пятницу, 25 декабря
В пятницу в Украине осадки накроют почти всю страну, лишь в южных и восточных регионах будет сухо. В этот день сильные морозы полностью уйдут: минимальный показатель — -4° ночью в Луганске и Харькове. Днем же столбики поднимутся до +5°.
Прогноз погоды на начало 2021 года
По прогнозам синоптиков, в первых числах 2021 года в Украине будут фиксироваться незначительные морозы.
При этом украинцам не стоит ждать снега в период новогодних праздников.
Подробный прогноз погоды на начало 2021 года смотрите на Фактах ICTV.