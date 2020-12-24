24 декабря в Украине будет фиксироваться ухудшение погодных условий — ожидаются гололед и туман.

В северных, центральных и восточных регионах страны дороги скует лед, из-за чего возможно затруднение движения транспорта на определенных участках.

В Киевской области в четверг погода будет туманной, видимость — 200-500 м.

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В Киеве также — гололед и туман, видимость — до 500 м.

Погода в Украине на выходные

На выходные, с 25 по 27 декабря 2020 года, погода в Украине будет с дождями и мокрым снегом.

Лишь в воскресенье, 27 декабря, ожидается переменная облачность, солнце порадует жителей западных, части северных и центальных регионов.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные смотрите на Фактах ICTV.