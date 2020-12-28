Погода в Украине в понедельник, 28 декабря 2020 года, будет преимущественно облачной, с дождями и снегом. Лишь жителей восточных регионов порадует солнце.

На западе — пасмурно, в регионах ожидаются дожди и снег. Температура днем — от +4° до +7°.

В северных областях также облачно. Погода в понедельник будет дождливой, пройдет снег. Столбики термометра местами поднимутся до +7°.

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На востоке будет солнечно. Несмотря на это, в этих регионах будет холоднее всего — днем ожидаются морозы от -3° до -1°.

В центре — облачно, осадки. Температура днем — от 0 до +3°.

В южных областях погода 28 декабря будет дождливой, однако теплой. Воздух прогреется до +8°.

Прогноз погоды на начало января 2021 года

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в первых числах 2021 года будет без снега.

Однако ожидаются незначительные морозы.

Более подробный прогноз погоды на начало 2021 года смотрите на Фактах ICTV.