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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Туман и ветер: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий

Во вторник, 29 декабря, погода в Киеве будет туманной, с сильным ветром.

Утром в столице ожидается туман, видимость — 200-500 м. Из-за таких погодных условий возможно осложнение движения транспорта на автодорогах города.

Кроме того, будут фиксироваться порывы ветра до 15-20 м/с.

Читайте: Дожди и +12: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

Жителей столицы призывают быть внимательными во время передвижения по улицам города.

Погода на Новый год в Украине

По прогнозам синоптиков, на Новый год украинцам не стоит ждать зимней сказки.

Устойчивый снежный покров не будет фиксироваться на большей части страны. Однако возможны незначительные морозы.

Подробный прогноз погоды на Новый год 2021 в Украине смотрите в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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