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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Густой туман: в Украине из-за непогоды объявили первый уровень опасности

В понедельник, 4 января, в Украине будут фиксироваться сложные погодные условия — густой туман на значительной территории страны.

По данным синоптиков, атмосферное явление будет наблюдаться во всех регионах страны, кроме северных областей.

Из-за этого видимость будет — 200-500 м, объявлен I уровень опасности (желтый).

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Из-за тумана на дорогах страны возможно затруднение движения транспорта. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными во время передвижения по улицам и дорогам городов.

Погода в Украине в январе

По прогнозам синоптиков, погода в январе в Украине будет относительно теплой.

В стране ожидаются незначительные морозы.

Подробный прогноз погоды на январь 2021 года смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

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