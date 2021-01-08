Погода в Украине в пятницу, 8 января 2021 года, будет относительной теплой и облачной, на юге ожидаются дожди.

В западных областях — пасмурно, осадков не предвидится. Температура днем — от 0 до +2°.

В северных регионах также без дождей и снега, весь день будет облачно. Столбики термометров поднимутся до +2°.

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На востоке 8 января будет сухо и пасмурно. Воздух местами прогреется до +4°.

В центральных регионах — без осадков, солнце не покажется из-за облаков. Температура днем — от 0 до +2°.

На юге ожидаются дожди. Воздух в пятницу, 8 января, прогреется до +5°.

Погода в Украине в январе

По прогнозам синоптиков, конец января в Украине будет более холодным, чем начало.

В конце месяца в страну придут незначительные морозы.

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