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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Без сильных морозов: прогноз погоды в Украине на январь 2021 года

Погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура января в стране — от -4° до 0. На юге страны она будет от +1° до +3°, что на 2-2,5° выше привычных многолетних значений.

В то же время ожидаемое месячное количество осадков в Украине — 27-58 мм, что характерно для января.

Читайте: Начало года будет умеренно теплым: погода на январь 2021

В Карпатах в январе ожидается до 75 мм осадков, в горах Крыма — до 122 мм, что также не превышает многолетние значения.

Погода в Украине в январе

Несмотря на то, что Новый год украинцы встречали без снега и значительных морозов, вторая часть января будет холоднее.

Такие прогнозы озвучивают синоптики.

Подробный прогноз погоды на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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