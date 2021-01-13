По состоянию на 7.00 13 января 55 населенных пунктов в четырех областяях остались без электроэнергии. Это связано с осложнением погодных условий: снегом и сильными порывами ветра.

В частности, в Днепропетровской — 20, Донецкой — 12, Николаевской — 12 и Запорожской — 11 населенных пунктов обесточены. Местные бригады работают над бесперебойным снабжением электроэнергией.

Снег и дождь наблюдается в девяти областях. В частности, в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

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По данным Службы автомобильных дорог, ограничений движения транспортных средств на автодорогах Украины нет. Чтобы обеспечить гражданам комфортный проезд, задействовано более тысячи работников облэнерго и 844 единицы техники.

Погода в Украине

Погода в Украине 13 января будет облачной, холодной и снежной. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на чувство холода.