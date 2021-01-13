13 января погода в Украине ухудшилась, в страну пришли осадки с сильными порывами ветра.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в этот день на территории страны — снег и незначительные морозы от -3° до -1°.
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областях высота снежного покрова достигает 5-15 см, порывы ветра — 15-20 м/с. В ряде регионов наблюдается гололед, налипание мокрого снега, метели. В них объявили I уровень опасности, желтый.
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В Харьковской области в ночь на 13 января выпал снег, осадки и сильные порывы ветра наблюдаются и днем. Дороги региона местами перемело, из-за чего затруднено движение транспорта на некоторых участках.
Во Львовской области также выпал снег. Из-за отсутствия мороза на дорогах образовалась слякоть.
Из-за таких погодных условий на автодорогах страны фиксируются ДТП. В Харьковской области спасатели вытащили из кювета автомобиль скорой помощи.
Из-за снега в портах Одесса, Южный, Николаев и Черноморск ограничены грузовые операции с зерном.
Неутешительный прогноз синоптики дают и на 15-16 января. В Украину придут морозы: ночью — от -18° до -12°, днем — от -16° до -10°.
Из-за этого на водоемах страны сформируется лед. Спасатели призывают украинцев быть осторожными.
Погода в Украине в январе
Несмотря на теплое начало года, конец января будет более холодным.
В Украину придут морозы.
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