Погода на выходные в Украине (16-17 января 2021)

На выходные в Украине синоптики прогнозируют сильное похолодание и снег.

В субботу, 16 января, на западе Украины ожидается снег.

На юге до -7°, на востоке до -8°, в центре -16°, на севере до -15°, на западе до -14°. В Киеве днем будет ветряно, температура днем — от -16° до -18°.

В воскресенье, 17 января, по всей территории страны будет солнечно. На западе похолодает до трех градусов по сравнению с прошлым днем.

На юге до -10°, на востоке до -15°, в центре -14°, на севере до -14°, на западе до -17°. В Киеве в этот день ожидается снег, температура — от -12° до -23°.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что снег и осадки начнутся перед выходными. Факты ICTV написали, какой будет погода на 14 и 15 января 2021 года.