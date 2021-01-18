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Факты / Погода
Людмила Богданова |

Без осадков, но с морозами: погода на Крещение в Украине

Погода на Крещение в Украине будет облачной с прояснениями, однако прохладной. Во вторник, 19 января, столбик термометра во всех регионах будет с пометкой -, осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют сильные морозы. Днем на юге от -7 до -10, на севере ожидается в среднем -10, -13. В восточных регионах несколько прохладнее -13, -15. На западе прогнозируют -4, -9. В центральных регионах Украины -11, -13.

В Киеве также без осадков, днем ​​-13, -15, а ночью -17, -19.

Ночью температура воздуха опустится в среднем до -15, -18.

На юге -12, -17, на севере и востоке -19, -21, на западе от -12 до -21. В центральных областях синоптики прогнозируют до -20 ночью.

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Погода на январь 2021

По прогнозам синоптиков, в январе 2021 погода будет относительно теплой и с характерной количеством осадков. Средняя температура воздуха во всех регионах составит — от -4° до 0.

Подробный прогноз погоды на январь 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

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