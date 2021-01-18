Снежный циклон ударил по Украине. После недавней оттепели страну таки охватила экстремальная непогода. Морозы до минус двадцати ночью и горы снега.

Первыми удар непогоды ощутили южные и восточные регионы.

Отечественные дороги превратились в зону стихийного бедствия. Множество аварий из-за заносов и гололеда. В харьковской области спасателям даже пришлось вытаскивать скорую, которая просто слетела с трассы.

Виной таких резких перепадов погоды — циклон. Пик непогоды пришелся на эти выходные (16-17 января). С соответствующими отметками на термометрах.

Мы собрали советы, как пережить морозы без риска для здоровья. Первое и главное — это ваша одежда. Одеть как можно больше теплых вещей в мороз — главная ошибка, — говорит врач-терапевт Юрий Зинчук.

Перед выходом на мороз надо поесть. И желательно жирной пищи, конечно, при отсутствии противопоказаний. А поддержать организм в такую ​​погоду помогут витаминные коктейли, как морс и компот.

Ну и конечно, двигаться, чем больше — тем лучше. Главное долго не стоять на открытом морозном воздухе.

Несмотря на нынешние сильные морозы, зима все же не похожа на ту, которая была еще даже десять лет назад. Климат стремительно меняется, а потому предусматривать что будет дальше — все труднее, — говорит главный телевизионный синоптик Украины Николай Луценко.

Прыжки температур станут еще более поразительными. А с ними и стихийные катаклизмы.

По прогнозам Гидрометцентра, холода продлятся недолго. Это уже не первая зима, которая демонстрирует нам серьезные климатические изменения.

2021 год будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета. Такие данные обнародовали в ООН.

Десятилетия, которое закончилось, было самым теплым по сравнению с предыдущими. Однако 2021 станет продолжением изменений в климате.

В исследовании ООН рассказывается, что потепление будет продолжаться еще долгие годы.