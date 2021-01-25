Погода в Украине в последнюю неделю января, с 25 по 29 число, сначала порадует весенним теплом, но затем в страну вернутся незначительные морозы.

Погода в понедельник, 25 января

В первый день недели в Украине будет облачно.

На территории всей страны ожидаются дожди, в западных регионах — сильные.

В этот день в стране будет по-весеннему тепло — столбики термометров местами поднимутся до +9°.

Погода во вторник, 26 января

Во вторник в Украину снова вернутся морозы. Они прогнозируются в части западных, северных и центральных регионов, там температура снизится до -1°. Однако на востоке и юге еще сохранится теплая погода — до +6° днем.

В Луцке, Ровно, Житомире, Кропивницком и Полтаве ожидается дождь со снегом, в южных регионах — дожди.

Погода в среду, 27 января

В среду в Украине, по прогнозам синоптиков, продлится наступление зимы. Морозы до -2° прогнозируются для значительной части областей. Только в Луганске, Донецке и Запорожье удержится тепло.

На территории всей страны будет облачно, ожидаются дожди со снегом.

Погода в четверг, 28 января

28 января в Украине также будет облачно, дожди со снегом ожидаются в части северных, южных, центральных и восточных областях, на западе — сухо.

Температура — от -1° до +1°.

Погода в пятницу, 29 января

В этот день в стране будет без осадков, но облачно. Ночью в страну вернутся морозы до -7°, днем — от -1° до +1°.

Погода в Украине

Относительно теплые зимы свидетельствуют об изменении климата Украины.

По прогнозам синоптиков, через 10-15 лет он будет подобен климату Греции.

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