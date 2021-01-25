В январе 2021 года в Киеве установлен очередной температурный рекорд.

24 января в столице впервые среднесуточная температура воздуха была +4,4°.

По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это на 0,6° выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.

В то же время, по данным ученых, климатическая норма 1991-2020 годов превышена на 9,1°.

Такие погодные условия в Украине характерны для начала ноября.

Также максимальная температура в городе поднялась до +8,6°. Этот показатель превысил на 0,2° предыдущий рекорд для этого дня 1899 года.

Погода в Украине

Ученые фиксируют, что в Украине меняется климат.

По их прогнозам, в ближайшее время возможно значительное климатическое смещение.

Подробнее о климате в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского