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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Погода, как в начале ноября: в Киеве установлен температурный рекорд

В январе 2021 года в Киеве установлен очередной температурный рекорд.

Погода, как в начале ноября: в Киеве установлен температурный рекорд

24 января в столице впервые среднесуточная температура воздуха была +4,4°.

По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это на 0,6° выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.

В то же время, по данным ученых, климатическая норма 1991-2020 годов превышена на 9,1°.

Такие погодные условия в Украине характерны для начала ноября.

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Также максимальная температура в городе поднялась до +8,6°. Этот показатель превысил на 0,2° предыдущий рекорд для этого дня 1899 года.

Погода в Украине

Ученые фиксируют, что в Украине меняется климат.

По их прогнозам, в ближайшее время возможно значительное климатическое смещение.

Подробнее о климате в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Фото: Dreamstime

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