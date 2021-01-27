27 и 28 января в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. На юг страны обрушится циклон, который спровоцирует снегопады, метели.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные снегопады, прирост покрова — 30-40 см, а также порывы ветра 15-20 м/с, метели, налипание мокрого снега.

Непогода ударит и по центральным и части северных регионов. В Кировоградской области прогнозируются осадки, прирост снежного покрова — 20-30 см, а в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской — мокрый снег, прирост покрова — 10-15 см, гололед, налипание мокрого снега.

В связи с непогодой на автодорогах Украины будет затруднено движение.

В Укравтодоре сообщили, что с 18.00 27 января будет работать Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения.

Украинцы могут позвонить на круглосуточную горячую линию — (044) 287-11-40. Диспетчера предоставят актуальную информацию о состоянии дорог и оперативно отреагируют на чрезвычайное происшествие.

Кроме того, можно позвонить в дежурные диспетчерские службы в областях.

Водителям крупногабаритного транспорта советуют в этот период воспользоваться площадками для отстоя.

Погода в Украине в феврале

По прогнозам синоптиков, погода в последний зимний месяц будет теплее, чем обычно.

Количество осадков будет на обычном уровне.

Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укргидрометцентр, Укравтодор