В субботу, 30 января, в ряде регионов Украины и Киеве не стоит ожидать улучшения погодных условий. Циклон Olaf, от которого в последние дни страдали жители южных и центральных регионов, ударит по столице.

По данным Укргидрометцентра, в городе ожидаются снегопады.

Кроме того, сложными погодные условия останутся и в западных регионах. 30 и 31 января из-за снегопадов и метелей в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует риск лавин.

Также с 30 января по 1 февраля из-за повышения уровня воды в реке Припять возможно затопление приусадебных участков в Ратновском и Любешовском районах Волынской области и Заречненском районе Ровенской области.

1 февраля следует ожидать снегопадов на значительной территории страны. По данным синоптиков, в Харьковской, Одесской, Николаевской областях — снег, прирост покрова 5-10 см, гололед, налипание мокрого снега.

Погода в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

По их прогнозам, последний зимний месяц будет теплее, чем обычно.

Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС