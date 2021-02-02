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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Дожди в восточных регионах: погода в Украине 2 февраля

Погода в Украине во вторник, 2 февраля 2021 года, будет преимущественно солнечной, лишь в восточных и южных регионах будет пасмурно, пройдут дожди.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

В западных областях — переменная облачность, температура днем — от +1° до +3°, местами до +7°.

На севере — также солнце временами порадует местных жителей, столбики термометров местами поднимутся до +3°, в Киеве — от -3° до -5°.

В восточных регионах пройдут дожди, воздух прогреется местами до +8°.

В центре — переменная облачность, температура — от 0 до +3°.

На юге пасмурно, в Херсоне ожидаются незначительные дожди. Температура днем — от +2° до +8°.

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Погода 2 февраля

Погода в Украине в феврале

По прогнозам синоптиков, февраль порадует украинцев нехарактерным для этого месяца теплом.

Однако морозы также прогнозируются.

Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.

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