Погода на 6 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 6 февраля ухудшится — морозы усилятся, во многих регионах пройдет снег.

На юге будет идти снег, днем ​​0, -3, ночью похолодает до -1, -6. В восточных областях будет облачно с прояснениями. Столбик термометра днем ​​будет колебаться от -2 до -5, ночью от -8 до -11.

На севере в дневное время суток в среднем -5, -7, ночью от -8 до -12. В западных регионах пройдет снег, температура воздуха составит -2, -4, в ночное время 4, -6.

В центре Украины днем от -2 до -5, ночью от -9 до -14. Погода в Киеве 6 февраля будет облачной с прояснениями, днем ​​-4, -6, ночью до -8, -10.

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Прогноз погоды в Украине на февраль

В феврале в Украине часто будет идти снег, морозы будут умеренными. Средняя температура воздуха днем ​​составит от -3 до +2.

В отдельные дни ожидается снег с дождем. Подробный прогноз погоды на февраль 2021 в Украине смотрите на Фактах ICTV.