PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Погода
Марія Степанюк |

Сильный снег и морозы до -22: прогноз погоды в Украине на 7 февраля (КАРТА)

Погода в Украине на 7 февраля будет морозной и с осадками. В некоторых регионах страны будет солнечно, но температура будет минусовая.

Погода ICTV

На Западе синоптики прогнозируют до -10 градусов днем, а ночью температура опустится до -14. Снег будет идти днем ​​и ночью, а иногда пройдет дождь с мокрым снегом.

Еще морознее будет на Севере, где столбик термометра опустится до -13 днем, и до -22 ночью. В этих областях должно быть солнечно и почти без осадков.

На Востоке Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду со средней температурой от -7 до -11 градусов днем, а ночью она опустится до -14. Морозно будет и в центральной части Украины: днем ​​до -12 и ночью до -16.

Теплее всего в этот день будет на Юге, где ожидается до -4 градусов мороза днем, а ночью до -7.

погода 7 лютого 2021

Читайте
Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

Прогноз погоды на февраль

По предварительным прогнозам синоптиков, в феврале 2021 ожидаются снегопады и умеренные морозы.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 года смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка