Погода в Украине на 7 февраля будет морозной и с осадками. В некоторых регионах страны будет солнечно, но температура будет минусовая.

На Западе синоптики прогнозируют до -10 градусов днем, а ночью температура опустится до -14. Снег будет идти днем ​​и ночью, а иногда пройдет дождь с мокрым снегом.

Еще морознее будет на Севере, где столбик термометра опустится до -13 днем, и до -22 ночью. В этих областях должно быть солнечно и почти без осадков.

На Востоке Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду со средней температурой от -7 до -11 градусов днем, а ночью она опустится до -14. Морозно будет и в центральной части Украины: днем ​​до -12 и ночью до -16.

Теплее всего в этот день будет на Юге, где ожидается до -4 градусов мороза днем, а ночью до -7.

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Прогноз погоды на февраль

По предварительным прогнозам синоптиков, в феврале 2021 ожидаются снегопады и умеренные морозы.

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