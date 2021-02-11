Мэр Львова Андрей Садовой призвал львовян оставаться дома из-за непогоды.

Снегопад не прекращался всю ночь. Во Львове выпало до 35 см снега, несмотря на то, что всю ночь работала снегоочистительная техника.

После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям предприятиям и учреждениям Львовской общины было рекомендовано ввести в пятницу выходной день или перейти на дистанционную работу.

Школы переходят на дистанционное обучение, но дети, которым не с кем остаться дома, могут прийти на занятия. В садах будут работать дежурные группы.

Также Садовой объявил об усилении работы социальных учреждений и о том, что в городе работают пункты обогрева. Если вы увидели человека, который нуждается в немедленной помощи, позвоните на номер 233-14-79 или 1580.

Непогода в Украине

11 февраля на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия, исключением является юго-восток.

В Киеве, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях действуют ограничения движения крупногабаритного транспорта.

Источник: Андрей Садовой

Фото: Андрей Садовой