Мэр Львова Андрей Садовой призвал львовян оставаться дома из-за непогоды.
Снегопад не прекращался всю ночь. Во Львове выпало до 35 см снега, несмотря на то, что всю ночь работала снегоочистительная техника.
После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям предприятиям и учреждениям Львовской общины было рекомендовано ввести в пятницу выходной день или перейти на дистанционную работу.
Школы переходят на дистанционное обучение, но дети, которым не с кем остаться дома, могут прийти на занятия. В садах будут работать дежурные группы.
Также Садовой объявил об усилении работы социальных учреждений и о том, что в городе работают пункты обогрева. Если вы увидели человека, который нуждается в немедленной помощи, позвоните на номер 233-14-79 или 1580.
Непогода в Украине
11 февраля на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия, исключением является юго-восток.
В Киеве, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях действуют ограничения движения крупногабаритного транспорта.
Источник: Андрей Садовой
Фото: Андрей Садовой