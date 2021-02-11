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Факты / Погода
Софія Зінов'єва |

Пятница — выходной: Львов переводит школы на дистанционку, горожан просят быть дома

Мэр Львова Андрей Садовой призвал львовян оставаться дома из-за непогоды.

Пятница — выходной: Львов переводит школы на дистанционку, горожан просят быть дома

Снегопад не прекращался всю ночь. Во Львове выпало до 35 см снега, несмотря на то, что всю ночь работала снегоочистительная техника.

После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям предприятиям и учреждениям Львовской общины было рекомендовано ввести в пятницу выходной день или перейти на дистанционную работу.

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Школы переходят на дистанционное обучение, но дети, которым не с кем остаться дома, могут прийти на занятия. В садах будут работать дежурные группы.

Также Садовой объявил об усилении работы социальных учреждений и о том, что в городе работают пункты обогрева. Если вы увидели человека, который нуждается в немедленной помощи, позвоните на номер 233-14-79 или 1580.

Непогода в Украине

11 февраля на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия, исключением является юго-восток.

В Киеве, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях действуют ограничения движения крупногабаритного транспорта.

Источник: Андрей Садовой

Фото: Андрей Садовой

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