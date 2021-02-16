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Факты / Погода
Людмила Грубнік |

Мороз и солнце: погода в Украине 16 февраля

Во вторник, 16 февраля 2021 года, погода в Украине порадует украинцев солнцем. Несмотря на ясное небо, в стране ожидаются морозы.

прогноз погоди_погода

На западе — переменная облачность, днем — от -5° до -9°.

В северных областях солнце также временами будет показываться из-за облаков. Однако день будет морозным — днем от -5° до -13°.

На востоке также переменная облачность и морозы. Днем — от -5° до -9°.

В центральных регионах также не будет осадков. Столбики термометров местами опустятся днем до -11°.

На юге будет теплее всего. Ожидается переменная облачность и морозы от -4° до -7°.

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