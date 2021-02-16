Во вторник, 16 февраля 2021 года, погода в Украине порадует украинцев солнцем. Несмотря на ясное небо, в стране ожидаются морозы.
На западе — переменная облачность, днем — от -5° до -9°.
В северных областях солнце также временами будет показываться из-за облаков. Однако день будет морозным — днем от -5° до -13°.
На востоке также переменная облачность и морозы. Днем — от -5° до -9°.
В центральных регионах также не будет осадков. Столбики термометров местами опустятся днем до -11°.
На юге будет теплее всего. Ожидается переменная облачность и морозы от -4° до -7°.
Погода в Украине в феврале
С начала месяца в Украине фиксируются сложные погодные условия.
Циклоны принесли в страну сильные снегопады и морозы.
Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.