В среду 17 февраля на Запад Украины придет атмосферный фронт циклона Yukon и принесет с собой снег. Днем осадки могут дойти до Житомирской, Винницкой и Киевской областей.

Западный фронт может затронуть и Киев, но снег вероятно будет небольшим, поэтому на дорогах будет значительная гололедица.

Ночью в столице ожидается от -12° до -14°, а днем ​​17 февраля от -7° до -9°. Такая разница температур, по мнению синоптиков, может свидетельствовать о перестройке воздушных масс и значительном изменение погоды в ближайшее время.

На остальной территории будет царить циклон Helida, который не предусматривает существенных осадков.

Ожидается небольшой или умеренный юго-западный ветер.

Погода в Украине

Неделя с 15 до 19 февраля обещает холодную, однако ясную погоду.

В среду на юге будет до -5°, на востоке до -4°, в центральных областях до -7 °, на севере до -11 °, а на Западе до -5°.

В четверг 18 февраля солнечно будет только на западе, во всех других регионах ожидается снег, на юге до -5°, на востоке до -6°, в центре до -8°, на севере до -10°, а на западе до — 8°.

А вот в пятницу солнце будет сиять по всей территории Украины. Температура воздухе составит до -5° на юге, на востоке до -4°, в центре до -11°, на севере до -13°, на западе до -11°.

Источник: синоптик Наталья Диденко