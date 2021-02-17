PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Погода
Людмила Богданова |

Морозы до -21 и снег: погода в Украине 17 февраля (КАРТА)

Погода 17 февраля в Украине будет морозной и снежной. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Погода ICTV

На юге ожидается -1, -3 днем, ночью может похолодать до -10, -15. На востоке преимущественно -7, -9, в ночное время суток -17, -19.

На севере Украины синоптики прогнозируют от -4 до -11 днем, ночью от -15 до -23. В западных областях будет идти снег, днем ​​столбик термометра будет колебаться от 0 до -3, ночью от -4 до -12.

В центральных регионах днем ​​от -5 до -8, ночью температура воздуха снизится максимум до -20, -21.

В Киеве днем ​​ожидается -6, -8, ночью -16, -18.

прогноз погоди на 17 лютого

Читайте
Снегопады и умеренные морозы: каким будет февраль 2021 в Украине

Погода на неделю в Украине

Погода в Украине 15-19 февраля будет морозной и снежной. Однако, несмотря на сильные морозы, во многих регионах будет солнечно.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка