Погода 17 февраля в Украине будет морозной и снежной. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

На юге ожидается -1, -3 днем, ночью может похолодать до -10, -15. На востоке преимущественно -7, -9, в ночное время суток -17, -19.

На севере Украины синоптики прогнозируют от -4 до -11 днем, ночью от -15 до -23. В западных областях будет идти снег, днем ​​столбик термометра будет колебаться от 0 до -3, ночью от -4 до -12.

В центральных регионах днем ​​от -5 до -8, ночью температура воздуха снизится максимум до -20, -21.

В Киеве днем ​​ожидается -6, -8, ночью -16, -18.

Погода на неделю в Украине

Погода в Украине 15-19 февраля будет морозной и снежной. Однако, несмотря на сильные морозы, во многих регионах будет солнечно.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю в материале Фактов ICTV.