Погода в Украине 2 марта 2021 года порадует украинцев солнцем и весенним теплом, лишь на востоке страны пройдут дожди.

На западе — переменная облачность, температура днем — от +6° до +11°.

В северных регионах также солнце будет показываться время от времени из-за облаков, воздух местами прогреется до +10°. Лишь в Сумах ожидается холодная погода, дождь со снегом.

В восточных областях пройдут дожди со снегом, столбики термометров поднимутся до +5°.

В центре — переменная облачность, температура днем — от +4° до +8°.

На юге также стоит ожидать солнечной погоды, температура днем — от +5° до +8°.

Погода в марте

Согласно прогнозам синоптиков, март не удивит украинцев температурными рекордами.

Количество осадков также будет в пределах многолетних значений.

Подробнее о погоде в Украине в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.