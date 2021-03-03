Погода в Украине в среду, 3 марта, будет весенней. Во всех регионах Украины ожидается плюсовая температура и солнце. Осадков не предвидится, а порывы ветра будут достигать 7-12 м/c.

На юге от +7 до +12 днем, однако ночью похолодает до 0, +2. В восточных областях синоптики прогнозируют +3, +5 в дневное время суток, в ночное от -1 до +2.

На севере температура воздуха днем ​​составит от +3 до +9, ночью столбик термометра опустится максимум до -3. В западных регионах преимущественно +10, +12, в ночное время может похолодать до 0, -2.

В центре Украины от +6 до +9, ночью ожидается 0, +2. В Киеве +7, +9 днем, ночью 0, +2.

Погода в марте 2021

По прогнозам синоптиков, в этом году март будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура составит от 0 до +6 градусов.

Смотрите подробный прогноз погоды на март 2021 в материале Фактов ICTV.