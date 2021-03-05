Погода в Украине в пятницу, 5 марта 2021 года, будет облачной и дождливой, лишь жителей южных регионов порадуют солнце и тепло.

На западе — облачно, ожидаются дожди со снегом, температура днем — от +2° до +6°.

В северных регионах также тучи плотно затянут небо, пройдут дожди со снегом, воздух в этот день прогреется максимум до +4°.

В восточных областях будет облачно, синоптики прогнозируют осадки, температура днем — от +3° до +7°.

В центральных регионах также облачно, ожидаются дожди со снегом, столбики термометров местами поднимутся до +10°.

На юге будет теплее всего. Жителей регионов порадует солнце, температура днем — от +10° до +16°.

Прогноз погоды на март

Синоптики прогнозируют март без температурных рекордов.

Также количество дождей и снега будет в пределах многолетних значений.

Более подробно о погоде в Украине в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.