Погода на 8 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине на Международный женский день 8 марта ночью будет прохладной и пасмурной. Почти по всей территории страны ожидается дождь со снегом.

На западе в течение дня будет солнечно и без осадков, температура днем ​​– от +2 до +6, а ночью – от 0 до -4.

На юге Украины также ожидается солнечная погода, температура днем ​​– от +6 до +9, ночью – от 0 до -2.

В то же время в восточных регионах пройдут дожди со снегом, а облака на целый день затянут небо, температура днем ​​– от +2 до +8, ночью – от -1 до -3.

В центральных областях прогнозируют осадки и дожди со снегом, воздух в этот день прогреется до +1…+4, однако ночью температура упадет до -1…-3.

А вот жителей северных регионов порадует солнце, температура днем ​​– от +1 до +3, ночью – от -1 до -3.

Погода в Украине на март 2021

По прогнозам синоптиков, погода в марте 2021 в Украине будет в пределах средних многолетних значений.

В частности, средняя месячная температура первого месяца весны будет колебаться в пределах 0…+6 градусов.