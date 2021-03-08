Погода в Украине с 8 до 12 марта будет прохладной, в отдельные дни синоптики прогнозируют снег и дождь.
Погода в понедельник, 8 марта
В первый день недели будет идти снег везде, кроме южных областей и Закарпатья. Температура воздуха днем будет до 3° тепла, ночью – до 5° мороза. Только на Юге температура воздуха прогреется до +7°.
Погода во вторник, 9 марта
Во вторник всюду в Украине будет солнечно. Теплее всего будет в Закарпатской, Одесской области и Крыму – до +6°. Ночью столбики термометров опустятся до -8°.
Погода в среду, 10 марта
Солнечно будет и в среду. Только в Черновицкой и Винницкой областях синоптики прогнозируют мокрый снег. Теплее будет днем в Закарпатской области – до +6°. Холодная ночь будет в Сумской области – до -11°.
Погода в четверг, 11 марта
В четверг в западных областях дождь, на остальной территории – солнечно. На Закарпатье снова будет самый теплый день в стране – до +8°, а в Сумской области – наиболее морозная ночь – до -10°.
Погода в пятницу, 12 марта
В пятницу Украину накроет дождями. На Востоке и Севере будет идти мокрый снег.
На Закарпатье, традиционно, будет теплее – до +11°. На остальной территории страны дневная температура воздуха составит +5-7°, ночью – от -1° до +1°.
Погода в марте 2021 года
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, погода в марте 2021 года будет в пределах средних многолетних значений.
В частности, температура первого месяца весны будет колебаться в пределах от 0 до +6°.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 26-50 мм, в горных районах – до 40-85 мм.